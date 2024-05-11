Эти «брежневские» котлеты тают во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно - простой рецепт

Вы сможете воссоздать тот самый вкус легендарного блюда советской кулинарии В брежневскую эпоху советская кулинария достигла своего пика. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, несмотря на доступ к деликатесам, предпочитал простую, сытную пищу. В преклонном возрасте, когда врачи настояли на диетическом питании, Брежнев не захотел отказываться от любимых блюд. Он попросил поваров разработать рецепт котлет, которые были бы одновременно вкусными и полезными для здоровья.

Личные кулинары Брежнева, имевшие доступ к лучшим продуктам, принялись за дело. После серии экспериментов они создали уникальное блюдо - нежные, сочные котлеты из смеси куриного и свиного фарша с ароматными травами. Генсек был в восторге и назвал это кушанье "брежневскими котлетами". С тех пор рецепт стал популярен в высших кругах СССР, пишет "Хибины".

Для приготовления брежневских котлет потребуются следующие ингредиенты:

Куриное филе - 300 г

Нежирная свинина - 700 г

Свежая петрушка - 20 г

Свежий укроп - 10 г

Сливки 20% жирности - 50 мл

1 яйцо

Растительное масло для жарки

Соль, свежемолотый черный перец - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе и свинину тщательно промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Мясо нарезать кусочками, чтобы легче поместилось в мясорубку.

Пропустить сначала куриное, затем свиное мясо через мясорубку 2-3 раза на мелкой решетке. Фарш должен получиться однородным и нежным.

Петрушку и укроп помыть, обсушить и мелко нарубить.

В глубокую миску выложить готовый фарш, добавить сливки, яйцо, рубленную зелень, соль и перец. Хорошо вымесить руками до полного распределения ингредиентов.

Разогреть в сковороде растительное масло. Сформировать из фарша плоские котлеты и обжарить их по паре минут с каждой стороны до румяной корочки.

Выложить обжаренные котлеты в форму для запекания, залить образовавшимся на сковороде соусом. Убрать форму в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут для окончательной приготовления.

Котлеты должны быть горячими, сочными и с аппетитной золотистой корочкой.

Подавать брежневские котлеты лучше всего с картофельным пюре, тушеными овощами или свежими томатами. По желанию можно добавить помидоры, грибной соус или сметану.

Благодаря нежному сочетанию курицы и свинины, а также добавлению сливок, получаются невероятно мягкие, сочные котлеты с восхитительным вкусом. Секрет также в мелкой рубке фарша. Зелень придает блюду легкий пряный аромат. Запекание в духовке позволяет сохранить сок внутри.

Даже на столе у генсека брежневские котлеты считались изысканным угощением. Их подавали членам Политбюро и важным иностранным гостям во время официальных приемов. Хрущев как-то заметил, что особый вкус блюду придают "нотки дефицита" - поскольку ингредиенты для котлет были деликатесами в те времена.