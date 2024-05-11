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"Не вздумайте брать": Роскачество предупредило всех, кто посещает "Пятерочку" и "Магнит"

"Не вздумайте брать": Роскачество предупредило всех, кто посещает "Пятерочку" и "Магнит"

Это нужно знать всем

Красная икра – традиционный деликатес, который украшает праздничные столы многих россиян. Однако в последнее время участились случаи подделки этого продукта, что ставит под угрозу не только кошелек покупателя, но и его здоровье. Эксперты Роскачества предупреждают о важном нюансе, который поможет отличить настоящую икру от искусственной.

Икра в супермаркетах: подстерегающая опасность

Специалисты Роскачества бьют тревогу: на прилавках российских супермаркетов, таких как «Пятерочка», «Ашан», «Магнит» и другие, все еще встречается фальсифицированная красная икра. Чаще всего производители не указывают на упаковке, что речь идет об имитации, вводя покупателей в заблуждение.

Как не стать жертвой обмана?

Чтобы не купить подделку, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие факторы:

  • Цена. Если цена на красную икру ниже 4000 рублей за килограмм, скорее всего, это имитация. Настоящая икра не может стоить дешево.
  • Упаковка. Внимательно изучите упаковку. На ней должна быть указана вся необходимая информация: название производителя, дата изготовления, состав, ГОСТ.
  • Внешний вид. Настоящая икра имеет однородную структуру, икринки целые, упругие, без повреждений. Имитация же может иметь неоднородную консистенцию, икринки могут быть разного размера и формы.

Проверка в домашних условиях

Существует простой способ проверить подлинность икры уже дома. Достаточно опустить несколько икринок в теплую воду:

  • Настоящая икра: при попадании в воду икринки побелеют, так как состоят из белка.
  • Имитация: вода просто окрасится, а икринки останутся прежнего цвета.

Будьте бдительны!

Покупая красную икру, будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки недобросовестных производителей. Выбирайте проверенные магазины, обращайте внимание на цену и внешний вид продукта, а также проводите проверку в домашних условиях. Помните, что ваше здоровье и безопасность важнее всего.

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