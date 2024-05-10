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Сварите лимон и выпейте воду натощак: утром не узнаете себя в зеркале

Сварите лимон и выпейте воду натощак: утром не узнаете себя в зеркале

Начнем с того, что утро - это очень важная часть дня. Многие люди начинают свое утро с теплой лимонной воды, но есть способ улучшить этот ритуал. Вместо того, чтобы просто выдавить сок из лимона, можно проварить целый лимон в воде. Это позволит вам получить все питательные вещества, которые содержатся не только в соке, но и в мякоти и кожуре лимона, сообщает ngnovoros.ru.

Для приготовления этого напитка вам понадобится:

  • 6 лимонов
  • вода
  • мед (необязательно)

Инструкция по приготовлению:

  1. Разрежьте каждый лимон пополам и положите их в кастрюлю с водой.
  2. Доведите воду до кипения и проварите лимоны в течение 3 минут.
  3. Затем отставьте кастрюлю и дайте воде немного остыть (примерно 10-15 минут).
  4. После этого удалите лимоны и мякоть из воды.
  5. Теперь можно пить горячую лимонную воду.
  6. Остаток воды можно перелить в стеклянную банку и хранить для последующего использования.

Вы также можете добавить мед в свою чашку чая для дополнительного вкуса.

Преимущества употребления теплой лимонной воды:

  • Укрепляет иммунитет
  • Защищает от простуды
  • Дарит энергию
  • Улучшает пищеварение и регулирует обмен веществ
  • Очищает организм от токсинов
  • Поддерживает оптимальный уровень pH
  • Очищает кожу
  • Освежает дыхание
  • Способствует похудению
  • Поднимает настроение и помогает справиться с тревогой
  • Увлажняет лимфатическую систему
  • Способствует заживлению.

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