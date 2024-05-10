Пенсий больше не будет: с мая миллионы пожилых жителей страны вынуждены снова работать
- 09:40 10 мая
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- Служба новостей
Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера России, сообщила о возросшем количестве работающих людей. Рынок труда поменялся до неузнаваемости из-за увеличения пенсионного возраста. Возникло более 2,7 миллиона рабочих мест. Экономисты фиксируют рекордно низкие показатели безработицы. Больше половины российских пенсионеров отказываются выходить на пенсию и продолжают трудиться.
Татьяна Голикова считает важным создать возможность для обучения пенсионеров. Так, по ее словам, можно раскрыть потенциал людей пожилого возраста и помочь им в дальнейшем карьерном пути. Пенсионеров нужно знакомить с новыми технологиями, организовывать специальные обучающие курсы, повышать квалификацию.
В конце 2023 года рабочая сила побила возрастной рекорд: 93% людей от 40 до 54 лет вносит свой вклад в экономику.
Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Постепенно пенсионный возраст повысили на пять лет. Для мужчин он составил 65 лет, для женщин - 60 лет. Однако существуют способы выйти на пенсию раньше. Ими пользуются педагоги, врачи, военнослужащие и представители опасных и вредных для здоровья профессий, сообщает progorod43.ru.