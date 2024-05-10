Пенсий больше не будет: с мая миллионы пожилых жителей страны вынуждены снова работать

Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера России, сообщила о возросшем количестве работающих людей. Рынок труда поменялся до неузнаваемости из-за увеличения пенсионного возраста. Возникло более 2,7 миллиона рабочих мест. Экономисты фиксируют рекордно низкие показатели безработицы. Больше половины российских пенсионеров отказываются выходить на пенсию и продолжают трудиться.

Татьяна Голикова считает важным создать возможность для обучения пенсионеров. Так, по ее словам, можно раскрыть потенциал людей пожилого возраста и помочь им в дальнейшем карьерном пути. Пенсионеров нужно знакомить с новыми технологиями, организовывать специальные обучающие курсы, повышать квалификацию.