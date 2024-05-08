Мокрый снег и порывистый ветер: погода в Коми 8 мая

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 8 мая, в Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Подробнее о погоде рассказали в региональном ЦГМС. Ночью в этот день местами ожидается снег, а в дневное время на севере прогнозируют небольшие снежные осадки. В центральной части республики синоптики обещают небольшие, временами умеренные осадки в основном в виде снега или снега с дождем. На юге Коми ожидаются сильные осадки, такие как снег или мокрый снег.

Ветер подует с северо-востока и севера, его скорость составит 7-12 метров в секунду, а в южных районах днем местами порывы могут достигнуть 15-17 метров в секунду. Ночные показатели температуры не превысят -2 до -7С, но при прояснении морозы усилятся до -11...-16С. Днем температура будет колебаться от 0 до +5С, а на крайнем северо-востоке - от 0 до -5С.