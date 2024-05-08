В Коми свекла взлетела в цене, а яблоки и помидоры стали дешевле

В Комистате рассказали, как изменились цены на товары за неделю, а именно с 23 апреля по 2 мая.

Самый большой скачок цен зафиксирован на столовую свеклу - около 11, 4%. Также выросли в цене репчатый лук – на 3, 7%, морковь, капуста и картофель – на 2, 6-3, 1%. При этом помидоры и яблоки подешевели на 2, 9% и 1, 4% соответственно.