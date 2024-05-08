В Коми свекла взлетела в цене, а яблоки и помидоры стали дешевле
- 08:30 8 мая
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- Татьяна Зубова
В Комистате рассказали, как изменились цены на товары за неделю, а именно с 23 апреля по 2 мая.
Самый большой скачок цен зафиксирован на столовую свеклу - около 11, 4%. Также выросли в цене репчатый лук – на 3, 7%, морковь, капуста и картофель – на 2, 6-3, 1%. При этом помидоры и яблоки подешевели на 2, 9% и 1, 4% соответственно.
Дороже теперь покупателям обойдутся пшено – на 3, 7%, подсолнечное масло – на 3, 3%, сметана –на 2, 2%, черный байховый чай - на 1, 4%, стерилизованное молоко – на 1, 1%. Вместе с тем ряд других товаров стал доступнее по стоимости. Так, пшеничная мука подешевела на 5, 7%, маргарин – на 2, 6%, вермишель, вареные, полукопченые и варено-копченые колбасы, а также сливочное масло –на 1, 6-2%. Кроме этого, примерно на 1, 3% цены упали на поваренную пищевую соль и свинину (кроме бескостного мяса).
Среди непродовольственных товаров единственная подорожала туалетная бумага - в среднем на 2, 7%. При этом упали цены на бумажные подгузники - на 2, 4% и туалетное мыло - на 3, 9%.
Зафиксированы некоторые изменения в ценах на топливо. Например, бензин "скинул" в цене 0, 7%. Дизель подешевел на 0, 3%.