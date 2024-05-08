В Ухте горе-алиментщика поймали благодаря службе такси
- 07:30 8 мая
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- Татьяна Зубова
В Ухте недобросовестного отца, что скрывался от алиментов, судебные приставы поймали благодаря службе такси. По информации пресс-службы ведомства, приставы запретили мужчине регистрационные действия связанные с недвижимостью, а также выезд за пределы страны.
Как уточняется в материалах дела 48-летний горожанин накопил серьезный долг перед своим ребенком. Сумма превысила уже 200 тысяч рублей. С момента возбуждения исполнительного производства, а именно с 2010 года, мужчина лишь периодически перечисляет четверть своего дохода на содержание сына.
Горе-родителя искали по месту его регистрации, ему назначали встречи с судебными приставами. Но результатов эти меры не принесли. Тогда в отношении мужчины объявили исполнительный розыск.
Пристав установил, что должник работает неофициально в такси и совершил звонок диспетчеру с просьбой организовать для него поездку. Вместе с коллегой они поехали в ухтинское отделение судебных приставов на машине должника. По прибытию в отделение на таксиста составили протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде 60 часов обязательных работ за неуплату средств на содержание ребенка.
Также автоинспекция привлекла должника к административной ответственности за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом.