В Ухте горе-алиментщика поймали благодаря службе такси

В Ухте недобросовестного отца, что скрывался от алиментов, судебные приставы поймали благодаря службе такси. По информации пресс-службы ведомства, приставы запретили мужчине регистрационные действия связанные с недвижимостью, а также выезд за пределы страны.

Как уточняется в материалах дела 48-летний горожанин накопил серьезный долг перед своим ребенком. Сумма превысила уже 200 тысяч рублей. С момента возбуждения исполнительного производства, а именно с 2010 года, мужчина лишь периодически перечисляет четверть своего дохода на содержание сына.

Горе-родителя искали по месту его регистрации, ему назначали встречи с судебными приставами. Но результатов эти меры не принесли. Тогда в отношении мужчины объявили исполнительный розыск.