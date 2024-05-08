В сыктывкарском баре обнаружили молодого человека без сознания

Танцевальный вечер в одном из баров Сыктывкара привел у уголовному делу. Посетители заведения подрались, в результате чего один из них получил серьезные травмы головы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточняется в материалах дела, ночью 20 августа минувшего 2023 года два ранее незнакомых сыктывкарца, выпив не мало спиртного, отдыхали на танцполе в "нашумевшем" городском баре, что находится на улице Малышева. В какой-то момент между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого один из парней ударил кулаком по голове потерпевшего. В результате тот упал, ударившись головой о танцпол. Он потерял сознание. Медики, прибывшие на место, диагностировали у 33-летнего пострадавшего тяжелую травму головы, в том числе перелом лобной кости черепа и ушиб головного мозга.