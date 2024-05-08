20-летняя усинка, что подожгла многоквартирный дом, выслушала приговор
- 06:30 8 мая
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- Татьяна Зубова
В Усинске на скамье подсудимых оказалась 20-летняя девушек, что устроила пожар в подъезде многоквартирного дома. Детали происшествия рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ходе расследования установлено, что в марте прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подожгла детскую коляску и санки, которые оставили в подъезде одного из домов на улице 60 лет Октября жильцы. Аргументировать свой поступок нарушительница не смогла. В результате общая сумма ущерба владельцу коляски, а также общему имуществу дома превысила 1, 7 миллиона рублей.
В ходе судебного разбирательства горожанка полностью признала вину в и раскаялась в содеянном. Суд приговорил её к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В ведомстве также уточнили, что в законную силу приговор пока не вступил.