20-летняя усинка, что подожгла многоквартирный дом, выслушала приговор

В Усинске на скамье подсудимых оказалась 20-летняя девушек, что устроила пожар в подъезде многоквартирного дома. Детали происшествия рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что в марте прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подожгла детскую коляску и санки, которые оставили в подъезде одного из домов на улице 60 лет Октября жильцы. Аргументировать свой поступок нарушительница не смогла. В результате общая сумма ущерба владельцу коляски, а также общему имуществу дома превысила 1, 7 миллиона рублей.