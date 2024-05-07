Салат "Мимоза" на новый лад: даже опытные хозяйки будут предлагать деньги, чтобы узнать рецепт

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Этот салат получил свое название благодаря тому, что он напоминает весеннюю поляну в цветущем наряде, символизирующую приход тепла и солнечных дней, пишет m.infox.ru. Представляем вам возможность переосмыслить этот рецепт.

2 картошки;

1 банка тунца в консерве;

2 морковинки;

1 банка мойвы в виде икры;

4 куриных яйца. Вначале отварите картошку, морковь и яйца. Затем приготовьте глубокую салатницу. Картошку нарежьте на терке и добавьте жирный слой майонеза.

Откройте банку с тунцом, слейте воду, удалите кожицу и косточки, после чего тщательно размягчьте вилкой. По желанию, можно внести в рецепт немного нарезанного лука.

Уложите тунца в салатницу и покройте его майонезом. Затем вводите в рецептуру наш секретный компонент — икру мойвы. После этого нарежьте яичные белки и аккуратно намажьте еще один слой майонеза.