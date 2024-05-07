Развожу 1 ложку в ведре воды и поливаю всю клубнику: год летом — хоть косой коси

Клубника — излюбленное летнее лакомство как для детей, так и для взрослых. Чтобы она уродилась крупной, здоровой и сладкой, до цветения полезно подкормить ее простым удобрением, советует огородник со стажем, автор канала «Сад огород про».

Для приготовления универсального удобрения растворите 1 чайную ложку лимонной кислоты в 0,5 л теплой воды. Получившийся концентрат разводят в 10 л воды и поливают клубнику в мае, пока не начался период бутонизации.



После подкормки клубника начинает обильно цвести, ничем не болеет, а ягод завязывается очень много. Лимонная кислота, при внесении ее в почву с водой, быстро нормализует обмен веществ растений, а также помогает им лучше и эффективнее усваивать питательные элементы из почвы, сообщает портал hibiny.ru.