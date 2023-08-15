В Сыктывкаре осужденный сбежал из колонии на такси

В Сыктывкаре 29-летний осужденный сбежал из колонии на такси. Об этом сообщили в пресс-службе судов по Коми.



В ведомстве пояснили, что с марта 2023 мужчина отбывал судимость в колонии-поселения. До этого момента он находился в колонии строго режима за грабеж. В июне 2023 года к нему на свидание приехала возлюбленная. Ей он сообщил, что свободен и может уехать вместе с ней. Счастливая женщина вызвала такси, и они вместе покинули колонию. Следующим утром сбежавшего задержали правоохранители. Молодой человек дал признательные показания.



Сыктывкарский городской суд признал осужденного виновным по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание) и назначил наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. А после в течение еще девяти месяцев молодой человек будет ограничен в свободе.