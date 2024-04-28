Глава Коми поздравил коллег-медиков республики с профессиональным праздником

Глава Коми Владимир Уйба поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля. Он также поделился некоторыми своими личными историями и опытом.

Глава региона опубликовал поздравительный пост в социальной сети «ВКонтакте». Там он рассказал, что начинал свою карьеру в службе Скорой помощи. Он работал фельдшером на 4 и 5 курсе, а на шестом уже выполнял обязанности врача скорой помощи. Это было нелегкое время для молодого специалиста, ведь он сочетал свою основную работу с выполнением обязанностей цехового терапевта. Благодаря этому опыту, Уйба осознал значение быстрого принятия решений и смог отточить свои знания на практике. Он также высказал признательность своим коллегам и наставникам подстанции СМП по улице Малышева города Свердловска.