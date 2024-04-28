Глава Коми поздравил коллег-медиков республики с профессиональным праздником
- 18:00 28 апреля
- 6+
- Влад Смекалов
Глава Коми Владимир Уйба поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля. Он также поделился некоторыми своими личными историями и опытом.
Глава региона опубликовал поздравительный пост в социальной сети «ВКонтакте». Там он рассказал, что начинал свою карьеру в службе Скорой помощи. Он работал фельдшером на 4 и 5 курсе, а на шестом уже выполнял обязанности врача скорой помощи. Это было нелегкое время для молодого специалиста, ведь он сочетал свою основную работу с выполнением обязанностей цехового терапевта. Благодаря этому опыту, Уйба осознал значение быстрого принятия решений и смог отточить свои знания на практике. Он также высказал признательность своим коллегам и наставникам подстанции СМП по улице Малышева города Свердловска.
Глава Коми выразил поблагодарил медработников за их верность профессии и помощь людям. Он назвал их ангелами, особенно в сложных ситуациях, когда им удается спасти жизни пациентов в считанные секунды. Он пожелал своим коллегам спокойных смен без происшествий.