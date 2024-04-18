Сыктывкарский кот чуть не остался без лапы
- 22:30 18 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Спасатели вовремя помогли пушистому сорванцу.
Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд “СПАС-Коми” Комитета ГО и ЧС выезжал на спасение домашнего питомца.
Выяснилось, что 17 апреля в районе 22 часов вечера в службу спасения поступила информация от хозяев кота. Они сообщили, что в одной из квартир по адресу Морозова, 104, пушистый друг человека застрял лапой в балконной двери. Владельцы питомца не смогли помочь ему.
На место выехали спасатели. По прибытию, они принялись оперативно разжимать дверь с помощью ручного гидравлического инструмента. Через непродолжительное время спасательная операция была завершена, а кот остался цел и не вредим.