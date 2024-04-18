Сыктывкарский кот чуть не остался без лапы

Выяснилось, что 17 апреля в районе 22 часов вечера в службу спасения поступила информация от хозяев кота. Они сообщили, что в одной из квартир по адресу Морозова, 104, пушистый друг человека застрял лапой в балконной двери. Владельцы питомца не смогли помочь ему.