Оксана Самойлова и Джиган пригласили к себе в Москву диско-бабушку из Сыктывкара

Доброта и щедрость знаменитостей не перестают удивлять и радовать. Оксана Самойлова и Джиган, популярные звезды и предприниматели, решили осуществить мечту Лидии Витальевны. Женщина стала популярной после концерта Сергея Лазарева в Сыктывкаре, который тоже решил помочь ей.

Лидия Витальевна - одинокая пенсионерка, проживающая в общежитии Сыктывкара, нашла радость в посещении концертов певцов. Она стала любимицей местных площадок, где охрана пропускает ее бесплатно, а она зажигательно танцует, не уступая молодым в энергии. Бабушка уже побывала на концертах Киркорова, Лазарева, Агутина, Лепса, Леонтьева и других известных исполнителей. К сожалению, пенсии Лидии Уляшевой в 15 тысяч рублей едва хватает на то, чтобы снимать комнату, где нет даже возможности помыться. Местные жители стараются ей помогать, давая деньги на продукты и баню.