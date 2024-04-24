"Вводится полный запрет": владельцев дач и огородов в России огорошили новым жестким правилом

Если у вас есть дача или загородный дом, то вам следует знать о новых правилах, которые начнут действовать в России с 2024 года. Эти правила касаются времени, которое вы можете проводить на своем участке.

Если у вас есть дача или загородный дом, то вам следует знать о новых правилах, которые начнут действовать в России с 2024 года. Эти правила касаются времени, которое вы можете проводить на своем участке.