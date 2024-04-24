Эти 5 простых глаголов с ошибкой говорят даже учителя русского языка

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В повседневной речи мы часто используем простые глаголы, но кажется, не все знают, где правильно ставить ударение в этих словах. Вот пять таких глаголов, в которых каждый второй допускает ошибку, и секретный слог, который стоит запомнить. Те самые глаголы Облегчить

Часто мы говорим "облегчить работу", но многие ставят ударение на первый слог, думая, что проверочное слово — "легче". Но ударение стоит на букве "И", как в слове "упростить". Например: "я облегчу", "они облегчат", "он облегчил". Запомнить это легко, просто представьте синоним "упростить".

Откупорить

При открытии бутылки вина нельзя сказать, что вы собираетесь "откупОрить". В этом слове ударение падает на второй слог, как в стихотворении Пушкина: "Откупори шампанского бутылку".

Начался

В фразах "урок начался" или "фильм начался" часто ошибочно ставят ударение на первый слог — "нАчался". Однако правильно говорить "начАлся", чтобы не попасть в дурной тон.

Балуется

Одна из распространенных ошибок в ударении касается глагола "балуется". Малыш не "бАлуется", а "балУется". И его родители не "избАловали", а "избаловАли".

Включит

В слове "включит" ударение ставится на последний слог. Например: "он свет включИт", "мы свет включИм", "они свет включАт". Зачастую многие при произношении этого слова ставят ударение на первую гласную.

Запомните эти пять глаголов и их секретные слоги, чтобы избежать распространенных ошибок в речи. Практика правильного ударения сделает вашу речь более грамотной и четкой, sevastopolmedia.ru.