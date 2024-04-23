Выходные перенесут: в майские праздники внесли важные изменения
- 17:01 23 апреля
- 0+
- Служба новостей
В этом году россияне столкнутся с необычным расписанием майских праздников. Правительство РФ внесло изменения, переставив несколько выходных дней, чтобы люди могли насладиться весенними каникулами в полной мере. Материал опубликовали на сайте primpress.ru.
Так, с субботы, 27 апреля, выходной день авторы производственного календаря перенесли на понедельник, 29 апреля, сделав его нерабочим.
Во вторник, 30 апреля, россияне получат дополнительный выходной, который будет предоставлен за счет переноса рабочего дня со 2 ноября. Еще один выходной день придется на пятницу, 10 мая, благодаря переносу рабочего дня с субботы, 6 января.
Традиционно майские праздники сосредоточивались в начале месяца, но в этом году распределение выходных дней будет иным. Отдых начнется с 28 апреля и продолжится до 1 мая включительно (с воскресенья по среду). Дальше последуют два рабочих дня – четверг и пятница. Далее всех ждет обычный выходной уик-энд 4 и 5 мая. Второй этап праздников запланирован с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье).
Читайте также: