Выходные перенесут: в майские праздники внесли важные изменения

В этом году россияне столкнутся с необычным расписанием майских праздников. Правительство РФ внесло изменения, переставив несколько выходных дней, чтобы люди могли насладиться весенними каникулами в полной мере. Материал опубликовали на сайте primpress.ru.

Так, с субботы, 27 апреля, выходной день авторы производственного календаря перенесли на понедельник, 29 апреля, сделав его нерабочим.