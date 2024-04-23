Восстанут как из пепла: Володина назвала знак, которому с 23 апреля предстоит путь, полный счастья
- 16:10 23 апреля
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- Служба новостей
Птица счастья в качестве своего пристанища на ближайшие месяцы выберет Водолеев. По предсказанию известного в России астролога Василисы Володиной, их жизнь свернет в новое русло, которое станет белой полосой по сравнению с предыдущим периодом.
Правда, все будет не так просто, как вам кажется. Водолеям придется собрать в кулак всю волю и смелость, чтобы пережить эти изменения. Они могут доставить вам немало боли, однако в скором времени вы поймете, что все было на благо. И подобно птице Феникс сумеете возродиться из пепла для счастливой и спокойной жизни. А небеса до конца 2024 года даруют вам защиту от всех проблем и невзгод, которые могут встать у вас на пути.
Ранее мы писали, что боги будут засыпать дарами четыре знака. Для кого в конце весны наступит алмазная полоса, вы можете узнать в нашем материале .
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