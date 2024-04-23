Решение принято: россиян заставят снять кондиционеры и не разрешат устанавливать новые
- 13:29 23 апреля
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- Служба новостей
На дворе весна — ранняя и тёплая, да и лето не за горами, а оно по мнению метеорологов будет жарким. Уже сейчас всё больше россиян задумываются о приобретении и установке кондиционера. Однако, эта затея может обернуться рядом проблем, если не учесть все тонкости, пишет progorod33.ru.
Дело в том что верховный суд Российской Федерации запретил устанавливать кондиционеры на фасады домов без согласования с другими собственниками помещений. Разрешение можно получить лишь на общем собрании жильцов, если 2/3 собственников квартир скажут «Да». А не скажут, то и устанавливать запрещено.
На самом деле, закон напрямую не указывает на то, что для размещения кондиционера нужно спрашивать согласие других владельцев квартир. Однако, это становится ясно из общих положений статьи 36 Жилищного кодекса, которая называется: "Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме".
Запрет на установку внешних блоков сплит-систем имеет обоснование. Фасад здания относится к общему имуществу жильцов многоквартирного дома. Если гражданин единолично, руководствуясь собственным «хочу», разместит кондиционер на фасаде, он использует это самое общее имущество. А для этого как раз и нужно получить одобрение других собственников.
Есть ещё несколько нюансов. После одобрения соседями идеи установки кондиционера, важно убедиться в достаточной прочности несущей стены. А при установке важно помнить, что отведение конденсатной воды по фасаду здания не допускается. Также как и попадание её на подоконник соседей или на площадки перед подъездами. По правилам конденсат должен отводиться в канализацию. К тому же внешние блоки сплит систем не должны шуметь. Иначе жильцы могут подать заявление в суд. И оборудование, с большой долей вероятности, придётся демонтировать. Да ещё и штраф могут выписать — за нарушение сроков демонтажа.
Как быть, если кондиционер уже установлен? Демонтировать?
Необходимости в демонтаже нет. Во всяком случае её не будет до тех пор, порка кто-то не обратится с заявлением, что оборудование установлено незаконно либо просто мешает соседям.
И ещё! Если здание включено в перечень объектов культурного наследия, то устанавливать на нем кондиционер запрещено. И точка.
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