Суд назначил бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру нового финансового управляющего
- 18:00 19 апреля
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- Елизавета Петрова
Бывший глава Коми, Вячеслав Гайзер, получил нового финансового управляющего, по решению суда. Год назад Гайзер был объявлен банкротом, и до сих пор происходит процедура реализации его имущества.
Диана Бурангулова занимала должность финансового управляющего на протяжении всего этого времени, но в январе 2024 года она подала ходатайство о своем освобождении от исполнения обязанностей, которое было удовлетворено арбитражным судом Коми в марте. На заседании 18 апреля новым финансовым управляющим Вячеслава Гайзера был утвержден Иван Русских.
В апреле 2023 года арбитражный суд Коми признал Вячеслава Гайзера несостоятельным, объявив его банкротом. Это решение было принято после того, как сыктывкарский городской суд признал нескольких фигурантов "дела Гайзера" виновными в мошенничестве при покупке акций "Сыктывкарского промышленного комбината" по завышенной цене в 64 млн рублей.
Иск о взыскании денег с Вячеслава Гайзера был также предъявлен республиканским комитетом имущественных и земельных отношений, на основании приговора по делу о незаконной продаже акций "Птицефабрики "Зеленецкой", что привело к неправомерному распределению дивидендов.
Однако, частично эти требования были погашены солидарными должниками, также являющимися фигурантами "дела Гайзера". В настоящее время, согласно информации о результатах проведения собрания кредиторов, республиканскому комитету имущественных и земельных отношений Коми необходимо взыскать 1,2 млрд рублей, ао "Коми Холдингу" — 62,8 млн рублей.
Также у Вячеслава Гайзера висит уголовный штраф в размере 160 млн рублей. Срок реализации его имущества неоднократно продлевался, а отчет финансового управляющего рассмотрят 10 июля 2024 года.