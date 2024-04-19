Суд назначил бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру нового финансового управляющего

Бывший глава Коми, Вячеслав Гайзер, получил нового финансового управляющего, по решению суда. Год назад Гайзер был объявлен банкротом, и до сих пор происходит процедура реализации его имущества.

Диана Бурангулова занимала должность финансового управляющего на протяжении всего этого времени, но в январе 2024 года она подала ходатайство о своем освобождении от исполнения обязанностей, которое было удовлетворено арбитражным судом Коми в марте. На заседании 18 апреля новым финансовым управляющим Вячеслава Гайзера был утвержден Иван Русских.