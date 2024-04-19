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Суд назначил бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру нового финансового управляющего

Суд назначил бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру нового финансового управляющегоФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Бывший глава Коми, Вячеслав Гайзер, получил нового финансового управляющего, по решению суда. Год назад Гайзер был объявлен банкротом, и до сих пор происходит процедура реализации его имущества.

Диана Бурангулова занимала должность финансового управляющего на протяжении всего этого времени, но в январе 2024 года она подала ходатайство о своем освобождении от исполнения обязанностей, которое было удовлетворено арбитражным судом Коми в марте. На заседании 18 апреля новым финансовым управляющим Вячеслава Гайзера был утвержден Иван Русских.

В апреле 2023 года арбитражный суд Коми признал Вячеслава Гайзера несостоятельным, объявив его банкротом. Это решение было принято после того, как сыктывкарский городской суд признал нескольких фигурантов "дела Гайзера" виновными в мошенничестве при покупке акций "Сыктывкарского промышленного комбината" по завышенной цене в 64 млн рублей.

Иск о взыскании денег с Вячеслава Гайзера был также предъявлен республиканским комитетом имущественных и земельных отношений, на основании приговора по делу о незаконной продаже акций "Птицефабрики "Зеленецкой", что привело к неправомерному распределению дивидендов.

Однако, частично эти требования были погашены солидарными должниками, также являющимися фигурантами "дела Гайзера". В настоящее время, согласно информации о результатах проведения собрания кредиторов, республиканскому комитету имущественных и земельных отношений Коми необходимо взыскать 1,2 млрд рублей, ао "Коми Холдингу" — 62,8 млн рублей.

Также у Вячеслава Гайзера висит уголовный штраф в размере 160 млн рублей. Срок реализации его имущества неоднократно продлевался, а отчет финансового управляющего рассмотрят 10 июля 2024 года.

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