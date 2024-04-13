В Вуктыле местные жители "схватились" в суде из-за стиральной машины

В Вуктыле местный житель выплатит соседке 130 тысяч рублей. Дело в том, что из-за его неисправной стиральной машинки квартиру снизу затопило.

По информации пресс-службы судов Коми, происшествие случилось еще в декабре минувшего 2023 года в одном из домов по улице Пионерской. Комиссия, что произвела обследование залитой квартиры, оценила ущерб в 122,5 тысяч рублей. В материалах дела указано, что причина "потопа" - сорванный сливной шланг от стиральной машины.