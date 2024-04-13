В Вуктыле местные жители "схватились" в суде из-за стиральной машины
- 08:15 13 апреля
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- Татьяна Зубова
В Вуктыле местный житель выплатит соседке 130 тысяч рублей. Дело в том, что из-за его неисправной стиральной машинки квартиру снизу затопило.
По информации пресс-службы судов Коми, происшествие случилось еще в декабре минувшего 2023 года в одном из домов по улице Пионерской. Комиссия, что произвела обследование залитой квартиры, оценила ущерб в 122,5 тысяч рублей. В материалах дела указано, что причина "потопа" - сорванный сливной шланг от стиральной машины.
Кроме этого, суд взыскал в пользу пострадавшей женщины пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, ранее в квартире первого этажа деревянной "аварийки" по улице Зои Космодемьянской вода с улицы "зашла" в жилые комнаты. Люди вынуждены были ходить по дому в сапогах. Ситуацию придали огласке в региональных СМИ. Спустя сутки столичная мэрия отреагировала на сигнал и отправила специалистов для откачки воды.