В сыктывкарской "деревяшке" талая ледяная вода затопила квартиру
- 06:30 4 апреля
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- Татьяна Зубова
Жители сыктывкарской "деревяшки" на улице Зои Космодемьянской живут с лужами в квартире. Подробнее о жилищной катастрофе рассказали представители общероссийского народного фронта.
На кадрах, предоставленных организацией, местная жительница демонстрирует, что произошло с её квадратными метрами с приходом весны.
По словам горожанки, талые воды с улицы сначала затопили подъезд, а после вода поднялась уже и до квартир первого этажа. Женщина ходит по дому в сапогах, а лужи на кухне она "накрыла" фасадами старой мебели, чтобы иметь возможность подойти к плите и приготовить еду. Из-за "наводнения" в квартире стоят сырость и холод.
Ужас! Сколько можно это терпеть! , - негодует в слезах сыктывкарка.
Представители народного фронта, в свою очередь, отправили запрос в столичную мэрию с требованием в срочном порядке решить проблему.