В сыктывкарской "деревяшке" талая ледяная вода затопила квартиру

Жители сыктывкарской "деревяшки" на улице Зои Космодемьянской живут с лужами в квартире. Подробнее о жилищной катастрофе рассказали представители общероссийского народного фронта.

На кадрах, предоставленных организацией, местная жительница демонстрирует, что произошло с её квадратными метрами с приходом весны.

По словам горожанки, талые воды с улицы сначала затопили подъезд, а после вода поднялась уже и до квартир первого этажа. Женщина ходит по дому в сапогах, а лужи на кухне она "накрыла" фасадами старой мебели, чтобы иметь возможность подойти к плите и приготовить еду. Из-за "наводнения" в квартире стоят сырость и холод.