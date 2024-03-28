Певица из Коми участвует в телеконкурсе "Звезда"

Жительница Усинска Алена Заикина участвует во всероссийском вокальном телеконкурсе "Звезда 2024". В программе выступят исполнители из каждого региона России.

Девушка будет представлять Республику Коми на прослушивании. Впереди – восемь концертов и восемь выпусков телепрограммы, после которых определятся 16 финалистов путем голосования зрителей.

Исполнительница получила высшее образование по направлению менеджмент. А в 2023 году она смогла окончить дополнительное профессиональное образование "Репетитор по вокалу". Уже на протяжении 18 лет девушка занимается вокалом в Усинском Дворце Культуры. Последние 10 лет она работает в этом учреждении. В течение своей творческой карьеры, Алена Заикина неоднократно принимала участие в городских и республиканских мероприятиях, а также выступает в роли ведущей и солистки Усинского Дворца Культуры.

Алена Заикина рассказала, что попала в конкурс благодаря онлайн-кастингу, о котором ей сообщила мама.

"Этим летом меня словно преследовало слово "звезда", поэтому сомнений в участии не возникло. Тем не менее заполнение анкеты и всех возможных фото и видео, я почему-то откладывала до последнего", – рассказывает жительница Усинска.

В итоге девушка смогла пройти онлайн-кастинг и попасть на съемки в Москву.