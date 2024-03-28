Певица из Коми участвует в телеконкурсе "Звезда"
- 19:15 28 марта
- 0+
- Олег Помидоров
Жительница Усинска Алена Заикина участвует во всероссийском вокальном телеконкурсе "Звезда 2024". В программе выступят исполнители из каждого региона России.
Девушка будет представлять Республику Коми на прослушивании. Впереди – восемь концертов и восемь выпусков телепрограммы, после которых определятся 16 финалистов путем голосования зрителей.
Исполнительница получила высшее образование по направлению менеджмент. А в 2023 году она смогла окончить дополнительное профессиональное образование "Репетитор по вокалу". Уже на протяжении 18 лет девушка занимается вокалом в Усинском Дворце Культуры. Последние 10 лет она работает в этом учреждении. В течение своей творческой карьеры, Алена Заикина неоднократно принимала участие в городских и республиканских мероприятиях, а также выступает в роли ведущей и солистки Усинского Дворца Культуры.
Алена Заикина рассказала, что попала в конкурс благодаря онлайн-кастингу, о котором ей сообщила мама.
"Этим летом меня словно преследовало слово "звезда", поэтому сомнений в участии не возникло. Тем не менее заполнение анкеты и всех возможных фото и видео, я почему-то откладывала до последнего", – рассказывает жительница Усинска.
В итоге девушка смогла пройти онлайн-кастинг и попасть на съемки в Москву.
"Первые эмоции конечно шок и огромная ответственность, потому что мне предстоит представлять целую республику, в конкурсе, где участвует 80 человек из разных регионов России", – добавляет вокалистка.
Исполнительница отметила, что очень хочет попасть в финал. Для того чтобы оказаться там, Алена Заикина рассчитывает на поддержку земляков. В конце каждой программы зрители смогут оставить свой голос за понравившегося артиста. При этом у девушки есть дух соперничества: она пожелала другим конкурсантам удачи.
"Все участники сильные и достойны финала! Но это конкурс, поэтому пусть победит "сильнейший", – делится своими пожеланиями Алена Заикина.
Поддержать девушку можно будет с первого дня эфира – 6 апреля. Для этого зрителю необходимо перейти на сайт конкурса, где есть возможность оставить свой голос за вокалистку.