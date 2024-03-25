Глава Коми дал мэру Сыктывкара “жесткий срок” на решение проблем с водой в Эжве

Владимир Уйба сообщил на своей странице ВКонтакте, что потребовал от главы сыктывкарской администрации разобраться с проблемой воды в Эжвинской районе столицы Коми.

В частности глава региона сообщил, что он подключился к решению проблемы лично из-за многочисленных жалоб от сыктывкарцев, которые поступают от них с начала марта 2024 года. Все они связаны с плохим качеством воды в Эжвинском районе города.