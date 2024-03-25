Глава Коми дал мэру Сыктывкара “жесткий срок” на решение проблем с водой в Эжве
- 20:30 25 марта
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- Олег Помидоров
Владимир Уйба сообщил на своей странице ВКонтакте, что потребовал от главы сыктывкарской администрации разобраться с проблемой воды в Эжвинской районе столицы Коми.
В частности глава региона сообщил, что он подключился к решению проблемы лично из-за многочисленных жалоб от сыктывкарцев, которые поступают от них с начала марта 2024 года. Все они связаны с плохим качеством воды в Эжвинском районе города.
Глава Коми дал мэру Сыктывкара Владимиру Голдин жесткий срок в один месяц для решения всех проблем с плохим качеством воды в районе. Также руководитель республиканской администрации приказал властям Сыктывкара незамедлительно обеспечить подвоз качественной питьевой воды в детские сады, школы и медицинские учреждения Эжвинского района. Владимир Уйба потребовал от мэра Сыктывкара также лично проконтролировать перерасчет в эжвинских домовладениях из-за некачественной воды.