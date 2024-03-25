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Коми заняла 11 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых городах

Коми заняла 11 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых городахФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах составляет 76,8 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики «РИА Рейтинг», которые опубликовали топ регионов по уровню зарплат.

Республика заняла 11 место с показателем 3,43. Прирост зарплаты в 2023 году составил 11,7%.

Добавим, что позиции Коми не изменились. В 2022 году регион также занимал 11-ю позицию с показателем 3,23. Тогда средняя зарплата в населённых пунктах была 68,8 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Жители Коми хотят получать в среднем 50 тысяч рублей в месяц. Средняя ожидаемая зарплата увеличилась на пять тысяч рублей.

Самый значительный рост зарплатных запросов наблюдается среди соискателей в сфере "Добыча сырья", где ожидания выросли на 19,7 тысячи рублей и достигли 99,7 тысяч рублей. На втором месте находятся соискатели управленческих должностей, которые ожидают зарплату в размере 100 тысяч рублей.

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