Коми заняла 11 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых городах

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах составляет 76,8 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики «РИА Рейтинг», которые опубликовали топ регионов по уровню зарплат.

Республика заняла 11 место с показателем 3,43. Прирост зарплаты в 2023 году составил 11,7%.