Коми заняла 11 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых городах
- 17:15 25 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах составляет 76,8 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики «РИА Рейтинг», которые опубликовали топ регионов по уровню зарплат.
Республика заняла 11 место с показателем 3,43. Прирост зарплаты в 2023 году составил 11,7%.
Добавим, что позиции Коми не изменились. В 2022 году регион также занимал 11-ю позицию с показателем 3,23. Тогда средняя зарплата в населённых пунктах была 68,8 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что Жители Коми хотят получать в среднем 50 тысяч рублей в месяц. Средняя ожидаемая зарплата увеличилась на пять тысяч рублей.
Самый значительный рост зарплатных запросов наблюдается среди соискателей в сфере "Добыча сырья", где ожидания выросли на 19,7 тысячи рублей и достигли 99,7 тысяч рублей. На втором месте находятся соискатели управленческих должностей, которые ожидают зарплату в размере 100 тысяч рублей.