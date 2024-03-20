Жители Коми хотят получать в среднем 50 тысяч рублей в месяц
- 15:00 20 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Согласно исследованию hh.ru, жители республики Коми выразили желание получать более высокую зарплату. По данным аналитиков, к 2024 году средние ожидания составляют 50 тысяч рублей в месяц. Это означает, что средняя ожидаемая зарплата увеличилась на пять тысяч рублей.
Самый значительный рост зарплатных запросов наблюдается среди соискателей в сфере "Добыча сырья", где ожидания выросли на 19,7 тысячи рублей и достигли 99,7 тысяч рублей. На втором месте находятся соискатели управленческих должностей, которые ожидают зарплату в размере 100 тысяч рублей.
Третье место занимает сфера строительства, где будущие работники просили за свои услуги до 88,5 тысяч рублей, что на 18,1 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Интересно отметить, что также было замечено снижение зарплатных ожиданий.
Работники в сфере спорта и бьюти-индустрии теперь ожидают получать на 3,6 тысячи рублей меньше, чем раньше. В то же время, зарплатные запросы в сфере искусства остались неизменными, а самый незначительный рост был зафиксирован в секторе безопасности, где соискатели выразили желание получать на 1 743 рубля больше.