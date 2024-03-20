Жители Коми хотят получать в среднем 50 тысяч рублей в месяц

Согласно исследованию hh.ru, жители республики Коми выразили желание получать более высокую зарплату. По данным аналитиков, к 2024 году средние ожидания составляют 50 тысяч рублей в месяц. Это означает, что средняя ожидаемая зарплата увеличилась на пять тысяч рублей.

Самый значительный рост зарплатных запросов наблюдается среди соискателей в сфере "Добыча сырья", где ожидания выросли на 19,7 тысячи рублей и достигли 99,7 тысяч рублей. На втором месте находятся соискатели управленческих должностей, которые ожидают зарплату в размере 100 тысяч рублей.