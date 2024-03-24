Отключиться сразу же: совет для всех клиентов "Сбербанк Онлайн"

Финансовые мошенники разработали новый способ мошенничества, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Сбербанка.

Действуя по мошеннической схеме, злоумышленники создают фальшивый аккаунт в мессенджере, подделывая профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. Затем они начинают видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у потенциальной жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники утверждают, что скоро позвонит специалист для помощи с обновлением приложения. После этого преступники звонят с другого аккаунта, утверждая, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии.

Путем убеждения клиента они просят включить режим демонстрации экрана и утверждают, что это необходимо для активации системы диагностики счета.

На самом деле, через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений от банка.

Для защиты от новой схемы мошенничества, связанной с трансляцией экрана в мессенджерах, следует соблюдать следующие рекомендации:

1. Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов. Сотрудники банков не начинают диалогов с клиентами через мессенджеры и социальные сети.

2. Не включайте функцию демонстрации экрана во время разговора с незнакомцами. Это может быть использовано мошенниками для получения доступа к вашим личным данным, включая номера карт, суммы на счетах и другую конфиденциальную информацию.