В Вуктыле на видео попали последние минуты жизни отравленной собаки
- 08:30 20 марта
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- Татьяна Зубова
В Вуктыле на видео попали последние минуты жизни собаки, которую отравили неизвестные. В муках собака скулит, "крючится", потом падает на землю и умирает. Жуткие кадры уже в нашем телеграм-канале. Местные жители уточнили, что от рук так называемых дог-хантеров погибло уже несколько животных.
Тем не менее столь зверский поступок со стороны злоумышленников понятен для горожан. Свора бездомных собак неоднократно проявляла агрессию в сторону людей, кидалась и кусала прохожих. Особенно опасным считается сезон "собачьих свадеб".
По факту отравления собак организована проверка, сообщает БНК со ссылкой на региональное МВД. Уточняется, что в полицию города уже поступило заявление о травле животных.
Напомним, ранее мэр Ухты Магомед Османов предложил узаконить умерщвление собак в Коми, ссылаясь на другие регионы, где уже приняли аналогичный закон.