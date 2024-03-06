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Мэр Ухты Османов предложил усыплять бездомных собак

Мэр Ухты Османов предложил усыплять бездомных собак Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мэр Ухты Магомед Османов предложил узаконить усыпление собак в Коми. Об этом чиновник сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, ранее от нападения бездомных собак в городе пострадали уже несколько жителей, в том числе дети.

По словам градоначальника, положительная динамика в решении данной проблемы есть. Однако вопрос остается актуальным. Например, часть животных, что представляет угрозу для граждан, небезхозные. Они живут на территории предприятий, но находятся на самовыгуле, сбиваясь в стаи.

Прикорм собак местными жителями - еще одна серьезная проблема муниципалитета, особенно на территориях возле школ и детских садов.

При этом Османов отметил, что сегодня регионы имеют право самостоятельно решать вопрос обращения с безнадзорными животными.

Опираясь на пример других субъектов, где узаконено право утилизации собак, которые не нашли нового владельца, он предложил прибегнуть к такой мере и в Коми.

"Предлагаем муниципалитетам Коми объединиться и выйти с инициативой принять аналогичный закон в нашей республике" , — написал Магомед Османов.

Напомним, ряд регионов России разрешил умерщвлять социально-опасных бездомных животных.

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