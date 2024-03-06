Мэр Ухты Османов предложил усыплять бездомных собак
- 09:00 6 марта
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- Татьяна Зубова
Мэр Ухты Магомед Османов предложил узаконить усыпление собак в Коми. Об этом чиновник сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
Напомним, ранее от нападения бездомных собак в городе пострадали уже несколько жителей, в том числе дети.
По словам градоначальника, положительная динамика в решении данной проблемы есть. Однако вопрос остается актуальным. Например, часть животных, что представляет угрозу для граждан, небезхозные. Они живут на территории предприятий, но находятся на самовыгуле, сбиваясь в стаи.
Прикорм собак местными жителями - еще одна серьезная проблема муниципалитета, особенно на территориях возле школ и детских садов.
При этом Османов отметил, что сегодня регионы имеют право самостоятельно решать вопрос обращения с безнадзорными животными.
Опираясь на пример других субъектов, где узаконено право утилизации собак, которые не нашли нового владельца, он предложил прибегнуть к такой мере и в Коми.
"Предлагаем муниципалитетам Коми объединиться и выйти с инициативой принять аналогичный закон в нашей республике" , — написал Магомед Османов.
Напомним, ряд регионов России разрешил умерщвлять социально-опасных бездомных животных.