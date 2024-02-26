В Сыктывкаре задержали подростков, что поджигали двери в жилых домах и снимали это на видео
- 08:30 26 февраля
- 12+
- Татьяна Зубова
Подростки, что подожгли двери в нескольких домах Сыктывкара и засняли это на видео, задержаны. Эту информацию подтвердила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее информации, все злоумышленники не старше 17 лет. На преступление молодые люди пошли, чтобы заработать. Они получали соответствующие задания от анонимного куратора, что общался с одним из нарушителей через месенджер. Тот обещал достойно "оплатить" работу. Однако теперь вместо легких денег юным горожанам грозит уголовная ответственность.
Напомним, видео с поджигателями разлетелось в пабликах Коми еще в начале февраля. Компания несовершеннолетних людей организовала серию поджогов: в доме №9 по улице Маяковского в Эжве, в доме №68 на Октябрьском проспекте, а чуть позже неизвестные также подожгли двери в доме №11 в Школьном переулке.
Добавим, ранее в столице региона подростки по наводке неизвестных пытались устроить пожар у здания аэропорта.