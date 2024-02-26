В Сыктывкаре задержали подростков, что поджигали двери в жилых домах и снимали это на видео

Подростки, что подожгли двери в нескольких домах Сыктывкара и засняли это на видео, задержаны. Эту информацию подтвердила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, все злоумышленники не старше 17 лет. На преступление молодые люди пошли, чтобы заработать. Они получали соответствующие задания от анонимного куратора, что общался с одним из нарушителей через месенджер. Тот обещал достойно "оплатить" работу. Однако теперь вместо легких денег юным горожанам грозит уголовная ответственность.