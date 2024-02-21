В Ухте нерадивого отца арестовали за неуплату алиментов
- 09:59 21 февраля
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- Елизавета Петрова
Ухтинца арестовали за неуплату алиментов. Где искать нерадивого отца, приставам подсказал один из его знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Коми.
Ухтинец 1984 года рождения, пренебрегающий обязанностью выплачивать на содержание дочери четверть дохода, был объявлен в исполнительный розыск. Судебный пристав установил круг знакомых должника, один из которых и сообщил сведения о месте жительства нерадивого отца.
Спустя два дня, когда должник вышел из дома и отправился на неофициальную работу, то был препровожден в отделение судебных приставов по Ухте.
Там выяснилось, что его задолженность по алиментам превысила 1,1 млн рублей. Был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП. За неуплату средств на содержание детей суд арестовал должника на 10 суток.
Если ухтинец не начнет выплачивать алименты, через два месяца пристав инициирует привлечение должника к уголовной ответственности, отмечается в материале пресс-службы УФССП по Коми.