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В Ухте нерадивого отца арестовали за неуплату алиментов

В Ухте нерадивого отца арестовали за неуплату алиментовФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ухтинца арестовали за неуплату алиментов. Где искать нерадивого отца, приставам подсказал один из его знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Коми.

Ухтинец 1984 года рождения, пренебрегающий обязанностью выплачивать на содержание дочери четверть дохода, был объявлен в исполнительный розыск. Судебный пристав установил круг знакомых должника, один из которых и сообщил сведения о месте жительства нерадивого отца.

Спустя два дня, когда должник вышел из дома и отправился на неофициальную работу, то был препровожден в отделение судебных приставов по Ухте.

Там выяснилось, что его задолженность по алиментам превысила 1,1 млн рублей. Был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП. За неуплату средств на содержание детей суд арестовал должника на 10 суток.

Если ухтинец не начнет выплачивать алименты, через два месяца пристав инициирует привлечение должника к уголовной ответственности, отмечается в материале пресс-службы УФССП по Коми.

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