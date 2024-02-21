В Ухте нерадивого отца арестовали за неуплату алиментов

Ухтинца арестовали за неуплату алиментов. Где искать нерадивого отца, приставам подсказал один из его знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Коми.

Ухтинец 1984 года рождения, пренебрегающий обязанностью выплачивать на содержание дочери четверть дохода, был объявлен в исполнительный розыск. Судебный пристав установил круг знакомых должника, один из которых и сообщил сведения о месте жительства нерадивого отца.