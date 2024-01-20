Минсельхоз Коми заверил, что угрозы появления бешенства в оленеводческих хозяйствах региона нет

Вакцинация оленей от бешенства проводится силами Управления ветеринарии Республики Коми ежегодно в соответствии планом противоэпизоотических мероприятий, отмечает Минсельхоз республики.

Регион благополучен по бешенству оленей, в настоящее время в экстренной вакцинации нет необходимости. Обо всех случаях выявления бешенства на сопредельных территориях организованы информирование оленеводческих бригад, контроль за поведением оленей, мониторинг выхода диких животных в оленеводческие стада и случаев покуса дикими животными оленей.



В 2023 году и по настоящее время информация от оленеводов коми о наличии у оленей клинических признаков, характерных для бешенства, а также контакта оленей с больными бешенством дикими животными, в Минсельхоз Республики Коми не поступала.



Вопросы профилактики, ликвидации и предотвращения распространения бешенства животных на территории нашего региона находятся на постоянном контроле министерства. Заболевание бешенством —природно-очаговое, основными источниками являются дикие животные, пик заболеваний приходится на зимние месяцы.



В целях недопущения возникновения и распространения заболевания бешенством в регионе реализуется Комплексный план по профилактике бешенства на территории Республики Коми. Помимо ветслужбы в реализации данного плана задействованы органы здравоохранения, Управления Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Минприроды республики, а также органы местного самоуправления.