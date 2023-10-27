В Минсельхозе Коми назвали предполагаемый источник заражения на птицефабрике "Зеленецкая"

Напомним, вирус обнаружили на фабрике в начале октября. 9 числа в сети магазинов птицефабрики начались массовые изъятия продукции из мяса кур. Тогда представители компании аргументировали свое решение необходимостью дополнительных исследований. Еще через два дня на официальном сайте компании появилась информация о том, что реализация продукции из курицы марки "Зеленецкая" приостановлена. В этот же день на фабрике ввели карантин по высокопатогенному гриппу птиц. 12 октября стало известно, что предприятие уничтожит около 700 тысяч голов птиц путем сожжения.