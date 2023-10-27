В Минсельхозе Коми назвали предполагаемый источник заражения на птицефабрике "Зеленецкая"
- 07:00 27 октября
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- Татьяна Зубова
В Минсельхозе Коми выясняют причины заражения кур на птицефабрике "Зеленецкая", сообщает БНК.
По предварительным данным, источником заражения оказались дикие чайки, которые "занесли" вирус на территорию предприятия.
Напомним, вирус обнаружили на фабрике в начале октября. 9 числа в сети магазинов птицефабрики начались массовые изъятия продукции из мяса кур. Тогда представители компании аргументировали свое решение необходимостью дополнительных исследований. Еще через два дня на официальном сайте компании появилась информация о том, что реализация продукции из курицы марки "Зеленецкая" приостановлена. В этот же день на фабрике ввели карантин по высокопатогенному гриппу птиц. 12 октября стало известно, что предприятие уничтожит около 700 тысяч голов птиц путем сожжения.
Сейчас ведутся работы по восстановлению производства фабрики в прежнем режиме. Представители компании заверили, что к февралю 2024 года продукция из мяса кур вновь появится на прилавках магазинов.
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