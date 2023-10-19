Продукты из курицы птицефабрики "Зеленецкой" вновь начнут продавать в феврале 2024-го
- 15:05 19 октября
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- Елизавета Петрова
Продукты из курицы птицефабрики "Зеленецкой" вновь можно будет приобретать в феврале 2024-го года. Об этом сообщают в правительстве Коми.
В августе 2024 года фабрика будет работать в прежнем режиме. В настоящее время очищают птичники и подготавливают их для последующей закладки стад. Птичники очистят и подготовят к декабрю, в это же время будут заложены новые стада. Чтобы в будущем подобные ситуации больше не происходили, будут приняты меры.
Напомним, в начале октября в двух партиях продукции птицефабрики "Зеленецкая" обнаружили вирус гриппа птиц. 9 октября в сети магазинов птицефабрики в столице Коми убрали все продукты из курицы, потом их исследовали.
Через два дня стало известно, что продуктов этой птицефабрики на прилавках магазинов в ближайшее время не будет. Для того чтобы грипп птицы не распространялся, убой птицы был приостановлен.
11 октября в птицефабрике объявили карантин. 12 октября стало известно, что будут сожжены 700 тысяч голов птицы.
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