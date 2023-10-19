Продукты из курицы птицефабрики "Зеленецкой" вновь начнут продавать в феврале 2024-го

Продукты из курицы птицефабрики "Зеленецкой" вновь можно будет приобретать в феврале 2024-го года. Об этом сообщают в правительстве Коми.

В августе 2024 года фабрика будет работать в прежнем режиме. В настоящее время очищают птичники и подготавливают их для последующей закладки стад. Птичники очистят и подготовят к декабрю, в это же время будут заложены новые стада. Чтобы в будущем подобные ситуации больше не происходили, будут приняты меры.