Размер выплаты на строительство частных домов в Коми увеличат
- 13:59 10 августа
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- Служба новостей
Минстрой принял решение пересчитать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в рамках выплаты на строительство частного дома. Произойдет это в третьем квартале 2023 года.
Согласно проекту приказа о среднерыночной стоимости на третий квартал 2023 года. По сравнению со вторым кварталом размеры предложено увеличить на 11%. За предыдущий квартал стоимость увеличивали на 1,2%, до этого — на 3,7%.
В Воркуте на один квадратный метр будет выделяться 47 088 рублей. В Инте и Усинске — по 45 126 рублей, в Печоре, Усть-Цилемском и Ижемском районах — по 41 202 рубля.
В девяти муниципалитетах, включая Сыктывкар, стоимость одного квадратного метра составит 33 354 рубля.
Напомним также, более чем 80 тысяч работавших в 2022 году пенсионеров получат прибавку к выплатам уже в августе 2023 года. Заявление для этого писать не придется.
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