Размер выплаты на строительство частных домов в Коми увеличат

Минстрой принял решение пересчитать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в рамках выплаты на строительство частного дома. Произойдет это в третьем квартале 2023 года.

Согласно проекту приказа о среднерыночной стоимости на третий квартал 2023 года. По сравнению со вторым кварталом размеры предложено увеличить на 11%. За предыдущий квартал стоимость увеличивали на 1,2%, до этого — на 3,7%.