В Сыктывкаре спасли трех человек, которые могли утонуть

31 июля профессионалы спасли трех жителей столицы Коми, которые чуть не утонули, а также они вывели заблудившегося мужчину из леса.

Как рассказали в администрации Сыктывкара, 31 июля на городском пляже в Кируле спасатели вытащили из воды 6-летнего ребенка, который в ходе купания попал в яму. Похожий случай произошел в месте отдыха у воды в Кочпон-Чит. Там, 23-летнего парня во время купания унесло течением на середину реки. Его также оперативно смогли вытащить из воды. В этих обоих случаях спасатели провели с купающимися профилактическую беседу.