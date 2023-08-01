В Сыктывкаре спасли трех человек, которые могли утонуть
- 18:00 1 августа
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- Олег Помидоров
31 июля профессионалы спасли трех жителей столицы Коми, которые чуть не утонули, а также они вывели заблудившегося мужчину из леса.
Как рассказали в администрации Сыктывкара, 31 июля на городском пляже в Кируле спасатели вытащили из воды 6-летнего ребенка, который в ходе купания попал в яму. Похожий случай произошел в месте отдыха у воды в Кочпон-Чит. Там, 23-летнего парня во время купания унесло течением на середину реки. Его также оперативно смогли вытащить из воды. В этих обоих случаях спасатели провели с купающимися профилактическую беседу.
Позднее, в том же месте отдыха 18-летнюю девушку начало уносить течением на глубину. Спасатели успели ее вытащить, но ей потребовалась медпомощь, так как в ходе событий девушка испугалась и потеряла сознание.
А в Эжвинском районе Сыктывкара утром за черникой в лес ушел 22-летний молодой человек. К 21:30 спасатели обнаружили его в лесу и вывели оттуда.
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