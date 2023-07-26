В работе нефтепровода в Коми, где произошел прорыв, нашли 14 нарушений
- 10:00 26 июля
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- Служба новостей
Ростехнадзор Печоры закончил проверку на объекте ООО "Нобель Ойл", после нефтеразлива на объекте в Усинске. Оказалось, что его использовали с нарушениями, и весьма серьезными.
В результате проверки было выявлено 14 нарушений требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Инспекторы не обнаружили технической документации, установили, что эксплуатация сооружения не соответствует требованиям проектной документации, а ревизия сооружения была проведена не полностью.
В результате проверки суд приостановил деятельность трубопровода на 90 дней. Напомним, что Следственный комитет России по Коми возбудил уголовное дело по факту разлива нефти на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения с попаданием на почву и в реку Колва. Также проверку начала прокуратура.
Площадь загрязнения почвы на месте разлива нефти в Усинске составила около 4 тысяч квадратных метров. По оценкам Росприроднадзора, в реку Колва могло попасть около 1000 кубометров нефти. Населенным пунктам угрозы не было, и режим повышенной готовности был снят 21 июля.
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