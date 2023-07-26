В работе нефтепровода в Коми, где произошел прорыв, нашли 14 нарушений

Ростехнадзор Печоры закончил проверку на объекте ООО "Нобель Ойл", после нефтеразлива на объекте в Усинске. Оказалось, что его использовали с нарушениями, и весьма серьезными.

В результате проверки было выявлено 14 нарушений требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Инспекторы не обнаружили технической документации, установили, что эксплуатация сооружения не соответствует требованиям проектной документации, а ревизия сооружения была проведена не полностью.