Дачники Сыктывкара рассказали, как выращивают арбузы и как у них воруют инструменты
- 11:09 26 июля
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- Екатерина Барандова
Летом в столице Коми большинство жителей уезжают от городской суеты отдохнуть и заняться садоводством в загородные дома. Журналист портала “Pro Город Сыктывкар” узнал, чем сейчас живут дачники, что они выращивают и какие интересные ситуации с ними происходили.
На эжвинских дачах в садовом товариществе ”Мотор” жители рассказали, как они проводят свое время и что они выращивают.
Сыктывкарка Надежда Ильинична рассказала, что на своей даче выращивает овощи ягоды и фрукты, которых хватает, чтобы угостить всю семью.
”Всем, что я выращиваю здесь, угощаю дочерей, сыновей и восьмерых внуков. Хватает всем. Мы с мужем едим это все каждый день. Люблю, когда все свое и свежее”.
“У меня растут огурцы, помидоры, лук, укроп, петрушка, редька, кабачки, капуста, картошка, горох, базилик, кинза, ирга, крыжовник, черная и красная смородина, малина, клубника и земляника”.
“Из цветов у меня растут петунии, лилии, ноготки и многие другие. Лисий хвост — очень необычный цветок”.
Надежда рассказала, что овощи уже консервирует на зиму. Заготовок также хватает на всех родственников.
Дачница объяснила, что в этом году урожай хороший, но некоторые овощи и ягоды плохо выросли из-за погоды:
“Из-за того, что в этом году было сыро и прохладно летом, некоторые растения не прижились. Например, часть лука и моркови, а также смородина и малина”.
“Хорошо выросли цветы, ирга, зелень, капуста, кабачки, огурцы и помидоры. Вообще, на то, чтобы ухаживать за всей растительностью на даче у меня уходит около двух часов в день”, — поделилась женщина.
Надежда рассказала, что знает почти всех жителей сообщества:
“Этот дом у нас уже с 1980 года. Я знаю здесь все дачное сообщество, а это примерно 300 домов. Здесь живут много и молодых, и людей в возрасте”.
Женщина отметила, что живет на даче только с весны по осень:
“Мы с мужем живем на даче только с весны по осень из-за того, что я помогаю внукам заниматься по учебе. Раньше я работала преподавателем, а сейчас уже на пенсии обучаю своих внучков дома”.
Сыктывкарка Татьяна рассказала, что на даче выращивает и ягоды и овощи, но больше всего ей нравится заниматься цветами:
“У меня растет малина, смородина, два сорта крыжовника, клубника, картошка и другая растительность, но больше всего мне нравятся цветы. У меня их много”.
“В этом году из-за влажности плохо выросла смородина, но хорошо прижились цветы, клубника и крыжовник”.
“Дача для нас — это место отдыха. Иногда собираемся тут с родными и близкими, бывает даже, что по 18 человек приходят в гости. Очень любим сходить в баню, посидеть в беседке, также у меня есть кресло-качалка и скамейка, где можно отдохнуть”.
Татьяна рассказала, что обычно на даче все спокойно, но однажды произошел один случай:
“В целом у нас тут все тихо, но один раз было такое, что недалеко от моего дома жили наркоманы, они всех тут донимали. Однажды разбили нам окна, хорошо, что хоть дома никого не было”.
На дырносских дачах жители живут спокойно и размеренно. Они держат домашний скот и выращивают овощи, фрукты и растения.
Сыктывкарец Виктор рассказал, что на даче держит куриц и петухов:
“У меня тут есть курицы, петухи. Яйца и мясо всегда свои”.
Виктор объяснил, что на даче ему нравится:
“Мне очень нравится тут жить, все тихо и спокойно, нет никакой городской суеты. Сейчас вот я делаю гараж для машины”.
“Мы с женой выращиваем тут овощи: картошка, огурцы и помидоры, зелень, и многое другое. Также у нас есть ягоды, цветы и живность. Можно даже в магазин не ходить — все свое”, — объяснил сыктывкарец.
Сыктывкарец Александр рассказал, что они с женой живут на даче только летом из-за того, что сюда не проводят интернет:
“Если бы был интернет, я бы жил тут постоянно, непривычно без него уже. Связь тут ловит, но провайдеры отказываются проводить сюда интернет через модемы. Это единственный минус дачи”.
“Мы с женой тут выращиваем капусту, огурцы, помидоры, разные овощи и зелень. Есть также смородина, малина и цветы”, — рассказал Александр.
Дачник отметил, что у него в теплице растут необычные плоды:
“Недавно я вот решил попробовать вырастить арбуз и получилось вроде неплохо, только они маленькие пока что”.
“В мае этого года у нас произошел интересный случай. У меня из сарая украли все инструменты. Воров сразу же нашли на следующий день. Оказалось, что на столбах стояли камеры и их, негодяев, сразу поймали. Сказали, что они уже не впервые замечены за таким делом”, — поделился мужчина.
Сыктывкарка Ольга рассказала, что она не впечетлена своей дачей, но все соседи ей восхищаются:
“У меня здесь много всяких растений. Сирень, крыжовник, смородина, малина, клубника, огурцы, помидоры, много разных цветов. Есть даже груши, яблони и виноград”.
Дачница рассказала, что считает свою дачу самой обыкновенной:
“Это все мы сами выращиваем с мужем. Не вижу в этом ничего такого удивительного, вроде все, как у всех. Соседи только удивляются”.
“Также у нас тут небольшой прудик. Есть несколько теплиц, баня и качели “, — поделилась Ольга.
Жители дырносских дач также рассказали, что любят проводить время возле небольшого озера, которое находится недалеко от их домов. На водоеме сыктывкарцам нравится кормить уток и любоваться природой.
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