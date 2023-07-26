Дачники Сыктывкара рассказали, как выращивают арбузы и как у них воруют инструменты

Летом в столице Коми большинство жителей уезжают от городской суеты отдохнуть и заняться садоводством в загородные дома. Журналист портала “Pro Город Сыктывкар” узнал, чем сейчас живут дачники, что они выращивают и какие интересные ситуации с ними происходили.

На эжвинских дачах в садовом товариществе ”Мотор” жители рассказали, как они проводят свое время и что они выращивают.

Сыктывкарка Надежда Ильинична рассказала, что на своей даче выращивает овощи ягоды и фрукты, которых хватает, чтобы угостить всю семью.

”Всем, что я выращиваю здесь, угощаю дочерей, сыновей и восьмерых внуков. Хватает всем. Мы с мужем едим это все каждый день. Люблю, когда все свое и свежее”.