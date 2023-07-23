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В Коми произошло три случая гибели на воде

В Коми произошло три случая гибели на водеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в региональном МЧС, за последние несколько дней в Республике Коми произошло три несчастных случая, связанных с водой.

Например, 21 июля в Интинском районе спасатели получили информацию, что на воде утонул ребенок. На вызов выдвинулись сотрудники службы спасения. Оказавшись в селе Косьювом, в реке Косью обнаружили тело ребенка.

Также, в Усть-Вымском районе спасатели получили информацию об обнаруженном теле мужчины на берегу реки Вычегды. 

В Ижемского района, 19 июля местные жители также нашли тело мужчины на берегу реки Ижма. Информация об этом была передана спасателям.

По этим происшествиям правоохранители ведут проверку.
 

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