В Коми произошло три случая гибели на воде

Как рассказали в региональном МЧС, за последние несколько дней в Республике Коми произошло три несчастных случая, связанных с водой.

Например, 21 июля в Интинском районе спасатели получили информацию, что на воде утонул ребенок. На вызов выдвинулись сотрудники службы спасения. Оказавшись в селе Косьювом, в реке Косью обнаружили тело ребенка.