Благодарны ли уличные коты за то, что их забрали домой. Запомните раз и на всю жизнь

Благодарны ли уличные коты за то, что их забрали домой. Запомните раз и на всю жизньФото из архива "ПроГорода"

Когда уличный бродяга, еще недавно дрожавший от холода под дождем, превращается в домашнего любимца, вальяжно развалившегося у вас на коленях, невольно возникает вопрос: а понимает ли он, как ему повезло? Осознает ли, насколько круто изменилась его жизнь? Ответ, как и в большинстве кошачьих дел, не так прост, как кажется. Кошачий мир полон нюансов, и их чувства, хоть и выражаются иначе, ничуть не менее глубоки, чем наши.

Что такое благодарность на кошачьем языке?

Не ждите от кошки слов благодарности, написанных на красиво оформленной открытке. Они не испытывают благодарность в том виде, в котором понимаем ее мы – как сложную эмоцию, связанную с чувством долга. Но они прекрасно чувствуют то, что лежит в ее основе: облегчение после пережитого страха, безмятежность вместо тревоги, привязанность к тому, кто дарит им комфорт.

Ваш пушистый друг не размышляет: "Мой хозяин – потрясающий человек, я ему обязан всем". Скорее, он чувствует: "Рядом с этим существом тепло, уютно и безопасно. Здесь всегда есть вкусная еда и мягкое место для сна". И эту благодарность они выражают совсем не словами, а очень конкретными действиями:

  • Громкое мурлыкание, словно миниатюрный мотор: не только когда вы гладите, но и просто, когда находитесь рядом. Это их способ сказать: "Мне хорошо, что ты здесь".
  • Нежное "бодание" головой: жест высшего доверия, позволяющий смешать ваш запах с их собственным. Это означает: "Ты – часть моей стаи, ты – свой".
  • Демонстрация живота, самой уязвимой части тела: признак абсолютной безмятежности, уверенности в том, что вам можно доверять. Это как сказать: "Я полностью расслаблен рядом с тобой, ты меня защитишь".
  • Постоянное следование из комнаты в комнату, тенью: Ваше присутствие стало точкой отсчета, якорем безопасности. Это говорит о том, что вы – самый важный человек в их жизни.

Это не благодарность в человеческом понимании, а непоколебимое доверие, заслуженное годами заботы и любви, которое животное дарит своему спасителю.

Кошачья память: что помнится навсегда?

Кошачья память избирательна, как хороший куратор музея, и тесно связана с эмоциями. Травмирующие воспоминания, как шрамы на душе, стираются медленно, а приятные моменты хочется помнить вечно:

  • Призрак голода: Кот, переживший голод на улице, может годами проявлять необъяснимую жадность, быстро поглощая пищу, даже если ее в избытке. Инстинкт выживания, заложенный в те тяжелые времена, никуда не исчезает. Они могут прятать еду в укромных уголках, словно готовясь к новым голодным временам.
  • Эхо холода: Животное, которое замерзало на улице, будет постоянно стремиться к самым теплым местам в доме – будь то батарея, солнечное пятно на полу или ваши колени. Тепло для такого кота – это синоним безопасности и комфорта. Их может быть трудно оторвать от теплого места.
  • Отголоски опасности: Страх перед громкими звуками (например, пылесосом), резкими движениями или определенными предметами (например, метлой) может преследовать кошку всю жизнь. Эти страхи – напоминание о тех временах, когда мир был полон опасностей.

Экспертное заключение ветеринара, Ирины Соколовой:

"Восприятие мира кошками отличается от нашего, и было бы ошибкой судить об их чувствах с человеческой точки зрения. Они не испытывают благодарность в нашем понимании, но они точно чувствуют безопасность, комфорт и привязанность. Самое важное, что мы можем сделать для наших питомцев, — это обеспечить им стабильную и любящую обстановку, тогда они смогут полностью раскрыть свой потенциал как домашних любимцев."

Источник: Нос, хвост, лапы

