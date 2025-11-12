Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

У детей с этими именами нет ангелов-хранителей с рождения: вырастают самыми несчастными и вот почему

У детей с этими именами нет ангелов-хранителей с рождения: вырастают самыми несчастными и вот почемуФото из архива "ПроГорода"

Имя как оберег: Тайны выбора имени на Руси, влиявшие на судьбу

Выбор имени на Руси – это не просто приятное занятие для родителей, а настоящее таинство, обряд, способный повлиять на всю жизнь человека. Наши предки верили, что имя – это не просто набор звуков, а ключ к судьбе, оберег и проводник жизненной энергии. За столетия сложилось множество суеверий и традиций, определяющих, каким именем наречь новорожденного, чтобы не навлечь беду, а привлечь удачу.

Имя в тени родителей: Почему на Руси не давали детям имена в честь отца или матери?

Представьте себе, как трепетно наши прабабушки и прадедушки подходили к выбору имени. Никаких случайных решений! Одно из самых строгих правил – никогда не называть ребенка в честь живых родителей. Считалось, что у ребенка, носящего имя отца или матери, не будет собственного ангела-хранителя. Это все равно, что расколоть одну душу на двоих – ни у одного не хватит сил противостоять жизненным невзгодам. Поэтому Иваны Ивановичи хоть и встречались, но это была скорее случайность, чем запланированное решение.

Память предков: Почему умершие родственники были "под запретом"?

Еще одно табу – имена умерших родственников. Верили, что вместе с именем ребенок перенимает и часть судьбы ушедшего, а это могло быть чревато болезнями, неудачами и даже ранней смертью. Это как если бы в дом принесли старую, неисправную вещь, которая будет только ломаться и создавать проблемы. Исключением были герои, павшие в бою за родную землю. Считалось, что имя такого воина станет мощным оберегом, защитой от бед и напастей. Такой ребенок, словно богатырь, будет расти сильным и бесстрашным.

Звезды и дни недели: Как дата рождения влияла на выбор имени?

Выбор имени зависел не только от суеверий, связанных с предками. Наши предки верили, что день недели, в который родился ребенок, накладывает отпечаток на его характер и судьбу. Например, рожденным в понедельник, день Луны, давали имена, связанные с таинственностью и интуицией. А если малыш появился на свет во вторник, день Марса, то ему предрекали воинственный нрав и давали имена, подчеркивающие силу и храбрость. Среда, день Меркурия, благоприятствовала тем, кто должен был стать умным и ловким. Четверг – день Юпитера, покровительствовал великодушным и справедливым, а пятница – день Венеры – тем, кто должен был принести в мир любовь и гармонию.

Выбор имени был целым обрядом, требующим мудрости и знаний. Учитывалось все: от времени года до положения звезд. Все для того, чтобы имя стало не просто красивой вывеской, а надежным компасом, указывающим верный путь в жизни.

Экспертное замечание: Изучение традиций, связанных с выбором имени на Руси, позволяет нам лучше понять мировоззрение наших предков, их веру в мистическую силу слова и тесную связь человека с окружающим миром. Эти знания помогают нам взглянуть по-новому на собственное имя и оценить глубину культурного наследия, которое мы унаследовали.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+