Нужно ли использовать крышку при варке супа? Шеф-повар поставил точку в вопросе
- 04:03 12 ноября
- Дмитрий Паскар
Вечный вопрос, терзающий каждую хозяйку: должна ли крышка покоиться на кастрюле с супом, или же ей лучше остаться в стороне? Кажется, мелочь, но именно она решает судьбу вашего кулинарного шедевра. Ответим на главный вопрос: когда стоит накрывать суп крышкой, а когда – нет?
Крышка-ускоритель: когда время – деньги
Представьте: вы вернулись с работы голодным, как волк, а до ужина остаются считанные минуты. В этом случае крышка станет вашим верным союзником. Она сохранит тепло внутри кастрюли, как термос, и значительно ускорит процесс приготовления. Овощи станут мягкими, как по мановению волшебной палочки, а долгожданный суп появится на столе гораздо быстрее.
Кроме того, крышка предотвращает излишнее испарение жидкости. Вспомните, как бабушка, накрывая пирог полотенцем, оберегала его от пересыхания. Здесь принцип тот же.
Но будьте бдительны! Как у любого помощника, у крышки есть свои недостатки. Закрытая кастрюля – это как скороварка: одно неловкое движение, и суп убежит, забрызгав всю плиту. Чтобы этого избежать, слегка приоткройте крышку, выпустив пар.
Без крышки – к насыщенному вкусу: для тех, кто никуда не спешит
Если время не поджимает, а вы хотите создать настоящий кулинарный шедевр, отложите крышку в сторону. Без неё жидкость будет испаряться, постепенно концентрируя вкус и аромат супа. Это как выпаривание соуса: чем дольше он томится на огне, тем насыщеннее и богаче становится его вкус.
Представьте, что вы варите крепкий бульон. Чем дольше он кипит на медленном огне, тем более насыщенным и ароматным он становится. То же самое справедливо и для супа.
Однако помните, что приготовление супа без крышки занимает больше времени. Поэтому запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что вам придётся немного чаще подливать воду.
Экспертное замечание: Выбор между крышкой и открытой кастрюлей – это вопрос личных предпочтений и обстоятельств. Попробуйте оба варианта и определите, какой из них лучше всего подходит для вашего вкуса и ритма жизни. И не бойтесь экспериментировать! В кулинарии, как и в жизни, важен поиск своего собственного пути.
