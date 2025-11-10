Праздники без удара по бюджету: на чем можно сэкономить при подготовке к Новому году советы — кризис-менеджера

Фото из архива "ПроГорода"

Новый год – время сказки и подарков, но часто он превращается в испытание для семейного бюджета. Бесконечные траты на подарки, праздничный стол, наряды и развлечения могут существенно подорвать финансовое благополучие. Юристы отмечают грустную тенденцию: в январе количество банкротств физических лиц заметно возрастает. Как же спланировать празднование так, чтобы не оказаться в долговой яме? Кризис-менеджер и финансовые эксперты делятся проверенными способами. Стратегия финансового благополучия: планируем бюджет заранее "Невозможно управлять тем, что не учтено", – напоминает кризис-менеджер Юрий Явза. Поэтому первым шагом к разумным тратам становится детальное планирование бюджета.

Установите лимит: "Идеально, если общая сумма расходов на Новый год не превысит половину вашего месячного дохода", – советует Явза. Составьте список трат: Разбейте все расходы на категории: подарки (с именами получателей), продукты для праздничного стола, декор дома, праздничная одежда, развлечения и прочее. Так вы увидите, куда уходят деньги, и сможете выявить возможности для экономии. Секреты экономных покупок: готовимся к празднику заранее Цены на новогодние товары взлетают в декабре – это аксиома. По данным "ЧекИндекс", перед новогодними праздниками прошлого года огурцы подорожали на 35%, а помидоры – на 20%! Растут цены и на многие другие необходимые продукты.

Закупайтесь в ноябре: Финансовый консультант Андрей Белоусов рекомендует приобретать алкоголь, консервы, сладости и другие продукты, не требующие особых условий хранения, уже в ноябре. Тогда же стоит позаботиться и о подарках.

Финансовый консультант Андрей Белоусов рекомендует приобретать алкоголь, консервы, сладости и другие продукты, не требующие особых условий хранения, уже в ноябре. Тогда же стоит позаботиться и о подарках. Отложите покупку техники: Бытовую технику и электронику выгоднее приобретать после новогодних распродаж, когда магазины предлагают существенные скидки.

Бытовую технику и электронику выгоднее приобретать после новогодних распродаж, когда магазины предлагают существенные скидки. Используйте распродажи: Новогоднюю атрибутику, декор и даже подарки можно выгодно купить на распродажах сразу после праздников, чтобы подготовиться к следующему году. На чем не стоит экономить: здоровье и безопасность превыше всего Эксперты подчеркивают: экономить на качестве продуктов питания и алкоголя – прямая дорога к проблемам со здоровьем. Также не стоит рисковать, покупая дешевые и небезопасные гирлянды и фейерверки – это может привести к пожару или травмам. Лучше приобрести один качественный и полезный подарок для близкого человека, чем множество дешевых и бесполезных сувениров.