Праздники без удара по бюджету: на чем можно сэкономить при подготовке к Новому году советы — кризис-менеджера
- 15:17 10 ноября
- Дмитрий Паскар
Новый год – время сказки и подарков, но часто он превращается в испытание для семейного бюджета. Бесконечные траты на подарки, праздничный стол, наряды и развлечения могут существенно подорвать финансовое благополучие. Юристы отмечают грустную тенденцию: в январе количество банкротств физических лиц заметно возрастает. Как же спланировать празднование так, чтобы не оказаться в долговой яме? Кризис-менеджер и финансовые эксперты делятся проверенными способами.
Стратегия финансового благополучия: планируем бюджет заранее
"Невозможно управлять тем, что не учтено", – напоминает кризис-менеджер Юрий Явза. Поэтому первым шагом к разумным тратам становится детальное планирование бюджета.
- Установите лимит: "Идеально, если общая сумма расходов на Новый год не превысит половину вашего месячного дохода", – советует Явза.
- Составьте список трат: Разбейте все расходы на категории: подарки (с именами получателей), продукты для праздничного стола, декор дома, праздничная одежда, развлечения и прочее. Так вы увидите, куда уходят деньги, и сможете выявить возможности для экономии.
Секреты экономных покупок: готовимся к празднику заранее
Цены на новогодние товары взлетают в декабре – это аксиома. По данным "ЧекИндекс", перед новогодними праздниками прошлого года огурцы подорожали на 35%, а помидоры – на 20%! Растут цены и на многие другие необходимые продукты.
- Закупайтесь в ноябре: Финансовый консультант Андрей Белоусов рекомендует приобретать алкоголь, консервы, сладости и другие продукты, не требующие особых условий хранения, уже в ноябре. Тогда же стоит позаботиться и о подарках.
- Отложите покупку техники: Бытовую технику и электронику выгоднее приобретать после новогодних распродаж, когда магазины предлагают существенные скидки.
- Используйте распродажи: Новогоднюю атрибутику, декор и даже подарки можно выгодно купить на распродажах сразу после праздников, чтобы подготовиться к следующему году.
На чем не стоит экономить: здоровье и безопасность превыше всего
Эксперты подчеркивают: экономить на качестве продуктов питания и алкоголя – прямая дорога к проблемам со здоровьем. Также не стоит рисковать, покупая дешевые и небезопасные гирлянды и фейерверки – это может привести к пожару или травмам. Лучше приобрести один качественный и полезный подарок для близкого человека, чем множество дешевых и бесполезных сувениров.
Кредит – только в крайнем случае: оценивайте риски
Если избежать кредита никак не удается, Юрий Явза советует использовать кредитную карту с максимальным льготным периодом, и только если вы уверены на 100%, что сможете погасить задолженность в течение этого периода. Иначе начисленные проценты сведут на нет всю радость от праздника.
Контроль расходов: удобные инструменты для финансового учета
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова рекомендует использовать специальные инструменты для контроля за расходами:
- Таблицы Excel: Простой и эффективный способ вести учет расходов и доходов.
- Приложения для ведения бюджета: Автоматизируют учет, но часто требуют платной подписки.
- Банковские приложения: Многие банки предлагают собственные сервисы для учета финансов и анализа расходов.
"Помните: Новый год – это лишь временный праздник, а долги могут остаться надолго. Однако если продумать бюджет и подойти к планированию с умом, можно создать волшебную атмосферу и подарить радость близким, не залезая в долги", – резюмирует Андрей Белоусов.
Экспертное уточнение: Важно помнить о долгосрочных финансовых целях и не позволять краткосрочным праздничным тратам сбить вас с курса, – добавляет финансовый консультант Светлана Петрова. – Перед тем, как совершить импульсивную покупку, задайте себе вопрос: действительно ли мне это нужно? Часто радость от приобретения новой вещи быстро проходит, а долговые обязательства остаются.
