Делаю японский маникюр зубной пастой: ногти крепкие, гладкие, прозрачные — ни рубля не трачу

Мечтаете о здоровых и блестящих ногтях, как после дорогого японского маникюра, но не готовы тратить целое состояние? Блогер "ХОЗЯЮШКА" на платформе Дзен (18+) делится удивительным секретом, который позволит вам преобразить свои ногти, не выходя из дома и не разоряя кошелек.

Секрет "Хозяюшки": зубная паста вместо дорогого набора

Вместо того, чтобы бежать в магазин за профессиональным набором для японского маникюра, который, как правило, стоит немалых денег, воспользуйтесь обычной отбеливающей зубной пастой! Да, вы не ослышались. Этот простой и доступный продукт может сотворить чудеса с вашими ногтями.

Как работает этот "магический" метод?

"Хозяюшка" рекомендует нанести небольшое количество отбеливающей зубной пасты на жесткую сторону обычной губки для мытья посуды (предварительно убедитесь, что губка чистая и новая). Затем аккуратно, круговыми движениями, отполируйте каждый ноготь.

Эффект: ровные, гладкие и сияющие ногти

Эта простая процедура позволяет добиться сразу нескольких положительных эффектов:

  • Удаление пигментации: Зубная паста эффективно удаляет остатки темных лаков, которые, к сожалению, часто въедаются в ногтевую пластину, оставляя неприятные следы.
  • Выравнивание поверхности: Полировка зубной пастой делает поверхность ногтей более ровной и гладкой, что особенно важно, если у вас есть неровности или шероховатости.
  • Здоровый блеск: После полировки ногти приобретают здоровый, естественный блеск, выглядят более ухоженными и привлекательными.

Подготовка к идеальному маникюру: как использовать зубную пасту?

Блогер "Хозяюшка" отмечает, что этот метод можно использовать не только для самостоятельного ухода за ногтями, но и для подготовки к нанесению декоративного лака. Отполировав ногти зубной пастой, вы создадите идеальную основу для ровного и стойкого маникюра. Лак ляжет гладко, не будет скалываться и продержится гораздо дольше.

Таким образом, обычная отбеливающая зубная паста, которую можно найти в каждом доме, может стать эффективной и бюджетной альтернативой дорогому японскому маникюру, подарив вашим ногтям здоровый вид и сияние.

Экспертное уточнение: Использование зубной пасты для полировки ногтей – это интересный и доступный метод, - комментирует врач-дерматолог Екатерина Смирнова. - Однако важно помнить о чувстве меры. Слишком частое использование отбеливающей зубной пасты может привести к истончению ногтевой пластины. Рекомендуется проводить такую процедуру не чаще одного-двух раз в месяц. Также стоит выбирать пасту без агрессивных абразивных частиц и после полировки обязательно увлажнять ногти и кутикулу питательным маслом, пишет портал usolie.info.

