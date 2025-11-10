Делаю японский маникюр зубной пастой: ногти крепкие, гладкие, прозрачные — ни рубля не трачу

Мечтаете о здоровых и блестящих ногтях, как после дорогого японского маникюра, но не готовы тратить целое состояние? Блогер "ХОЗЯЮШКА" на платформе Дзен (18+) делится удивительным секретом, который позволит вам преобразить свои ногти, не выходя из дома и не разоряя кошелек. Секрет "Хозяюшки": зубная паста вместо дорогого набора Вместо того, чтобы бежать в магазин за профессиональным набором для японского маникюра, который, как правило, стоит немалых денег, воспользуйтесь обычной отбеливающей зубной пастой! Да, вы не ослышались. Этот простой и доступный продукт может сотворить чудеса с вашими ногтями.

Как работает этот "магический" метод? "Хозяюшка" рекомендует нанести небольшое количество отбеливающей зубной пасты на жесткую сторону обычной губки для мытья посуды (предварительно убедитесь, что губка чистая и новая). Затем аккуратно, круговыми движениями, отполируйте каждый ноготь.