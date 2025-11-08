Логотип новостного портала Прогород
Что надеть на голову зимой 2026: остается в тренде даже в холода — выбираем свой вариант - не испортит прическу и не добавит лет

Зима уже стучится в дверь, а значит, пора задуматься о теплом и модном головном уборе. Но выбрать подходящий аксессуар – задача не из легких. Ведь шапка должна не только согревать в морозы, но и гармонично вписываться в ваш образ, подчеркивать достоинства и, главное, не прибавлять возраста. Давайте разберемся, какие головные уборы будут на пике популярности этой зимой, и как подобрать идеальный вариант именно для вас.

Меховая повязка: уют и элегантность в одном флаконе

Этот аксессуар – настоящая находка для тех, кто не любит шапки, но хочет защитить уши от холода. Меховая повязка, особенно "под норку" или "под ягненка", выглядит стильно и элегантно. Она прекрасно сочетается с пальто, пуховиками и даже спортивными куртками. А винтажная ангоровая повязка с пайетками добавит образу романтичности и женственности.

Меховая шапка: классика, которая всегда в моде

Меховая шапка – это бессменная зимняя классика, которая не теряет своей актуальности уже много лет. В этом сезоне можно смело выбирать модели как из натурального, так и из искусственного меха. Главное – правильно подобрать оттенок. Слишком темные цвета могут визуально добавить возраста, поэтому лучше отдать предпочтение светлым, пастельным или ярким тонам.

Ангоровая шапка: пушистая нежность для самых стильных

Ангоровая шапка с пушистой фактурой – отличный способ добавить образу мягкости и уюта. Она идеально сочетается с любыми зимними вещами и делает образ более интересным и сложным. Выбирайте модели разных цветов и фасонов, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Капор: тепло и прическа в целости и сохранности

Капор – это идеальный вариант для тех, кто заботится о своей прическе. Этот головной убор надежно защищает голову и шею от холода, не сминая и не электризуя волосы. Капор может быть выполнен из разных материалов – от шерсти и трикотажа до меха и плащевки. Выбирайте модель, которая лучше всего подходит к вашему стилю и образу жизни.

Ретро-шик: косынка, чепчик и минингитка

Любителям винтажа стоит обратить внимание на косынки, чепчики и минингитки. Эти головные уборы идеально вписываются в строгие и элегантные образы. Они добавляют образу шарма и женственности, напоминая о glamour-е прошлых лет.

Теплая панама или шляпа-клош: утонченность и загадочность

Теплая панама или шляпа-клош – отличный способ добавить образу утонченности и загадочности. Эти головные уборы прекрасно сочетаются с пальто, плащами и шубами. Они создают романтичный и женственный силуэт, подчеркивая вашу индивидуальность.

Выбирая головной убор на зиму, помните о том, что он должен не только согревать, но и гармонично вписываться в ваш образ, подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Не бойтесь экспериментировать с разными стилями и фасонами, чтобы найти идеальный вариант, который будет радовать вас всю зиму.

