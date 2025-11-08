Что надеть на голову зимой 2026: остается в тренде даже в холода — выбираем свой вариант - не испортит прическу и не добавит лет

Создано в Шедевруме

Зима уже стучится в дверь, а значит, пора задуматься о теплом и модном головном уборе. Но выбрать подходящий аксессуар – задача не из легких. Ведь шапка должна не только согревать в морозы, но и гармонично вписываться в ваш образ, подчеркивать достоинства и, главное, не прибавлять возраста. Давайте разберемся, какие головные уборы будут на пике популярности этой зимой, и как подобрать идеальный вариант именно для вас. Меховая повязка: уют и элегантность в одном флаконе Этот аксессуар – настоящая находка для тех, кто не любит шапки, но хочет защитить уши от холода. Меховая повязка, особенно "под норку" или "под ягненка", выглядит стильно и элегантно. Она прекрасно сочетается с пальто, пуховиками и даже спортивными куртками. А винтажная ангоровая повязка с пайетками добавит образу романтичности и женственности.

Меховая шапка: классика, которая всегда в моде Меховая шапка – это бессменная зимняя классика, которая не теряет своей актуальности уже много лет. В этом сезоне можно смело выбирать модели как из натурального, так и из искусственного меха. Главное – правильно подобрать оттенок. Слишком темные цвета могут визуально добавить возраста, поэтому лучше отдать предпочтение светлым, пастельным или ярким тонам.