В Сыктывкаре пожарные предотвратили трагедию в многоэтажке: 5 человек спасли, 10 эвакуировали

Возгорание на Петрозаводской улице столицы Коми оперативно ликвидировано, жертв удалось избежать. В понедельник 2 февраля в Сыктывкаре случилось тревожное происшествие, которое могло обернуться тяжелыми последствиями. На пульт дежурного пожарно-спасательного подразделения поступил экстренный сигнал о возгорании в одном из многоквартирных зданий в микрорайоне Орбита.

К месту направились профессиональные расчёты. Всего для борьбы с огнём привлекли пятнадцать специалистов и шесть автомобилей специального назначения. Их оперативная работа позволила взять ситуацию под контроль. Самым важным итогом этого вызова стало спасение людей. В ходе операции сотрудники МЧС вывели из опасной зоны и эвакуировали в общей сложности пятнадцать граждан. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Огненную стихию локализовали и полностью потушили на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным, которые представила пресс-служба чрезвычайного ведомства по Коми, источником проблемы стала вышедшая из строя электрика. Окончательные выводы о факторах будут сделаны после проведения необходимых экспертиз. Данный случай в очередной раз напоминает о критической важности соблюдения правил пожарной безопасности в жилье и своевременной проверки состояния всех приборов и коммуникаций в доме.