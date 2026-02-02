Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре пожарные предотвратили трагедию в многоэтажке: 5 человек спасли, 10 эвакуировали

В Сыктывкаре пожарные предотвратили трагедию в многоэтажке: 5 человек спасли, 10 эвакуировалиФото МЧС по Коми

Возгорание на Петрозаводской улице столицы Коми оперативно ликвидировано, жертв удалось избежать.

В понедельник 2 февраля в Сыктывкаре случилось тревожное происшествие, которое могло обернуться тяжелыми последствиями. На пульт дежурного пожарно-спасательного подразделения поступил экстренный сигнал о возгорании в одном из многоквартирных зданий в микрорайоне Орбита.

К месту направились профессиональные расчёты. Всего для борьбы с огнём привлекли пятнадцать специалистов и шесть автомобилей специального назначения. Их оперативная работа позволила взять ситуацию под контроль. Самым важным итогом этого вызова стало спасение людей. В ходе операции сотрудники МЧС вывели из опасной зоны и эвакуировали в общей сложности пятнадцать граждан. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Огненную стихию локализовали и полностью потушили на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным, которые представила пресс-служба чрезвычайного ведомства по Коми, источником проблемы стала вышедшая из строя электрика. Окончательные выводы о факторах будут сделаны после проведения необходимых экспертиз. Данный случай в очередной раз напоминает о критической важности соблюдения правил пожарной безопасности в жилье и своевременной проверки состояния всех приборов и коммуникаций в доме.

Для тех, кто пропустил: ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре полиция задержала 19-летнего вора, который обокрал три магазина.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+