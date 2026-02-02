В Сыктывкаре полиция задержала 19-летнего юношу, который обокрал три магазина

В столице Коми раскрыли серию краж из торговых точек, расположенных в ТРЦ города. Полицейские задержали подозреваемого, который, по данным следствия, совершил несколько эпизодов в течение короткого промежутка времени. Его действия нанесли материальный ущерб нескольким предпринимателям.

Ранее судимый житель города похитил парфюмерию и одежду на общую сумму 26 тысяч рублей для последующей перепродажи, часть украденного была возвращена правоохранителями.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, поводом для начала оперативной работы стало обращение директора одного из парфюмерных магазинов. Он заявил о пропаже семи флаконов духов, общая стоимость которых составила 15 тысяч рублей. Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, оперативно установили предполагаемого злоумышленника.

Им оказался 19-летний житель Сыктывкара, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Молодого человека нашли и доставили в отдел для разбирательства. В ходе беседы с правоохранителями он дал признательные показания. По его словам, находясь вечером в торговом центре, он решил похитить парфюмерную продукцию, чтобы затем продать ее и получить деньги. Дождавшись момента, когда за ним перестали наблюдать, он спрятал товар в свой рюкзак и покинул магазин. Два флакона ему удалось сбыть первому встречному за тысячу рублей, которые он тут же потратил на еду.

В ходе дальнейшей проверки оперативники выяснили, что задержанный причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Он совершил кражи из магазинов, торгующих одеждой, причинив ущерб еще на 11 тысяч рублей. Правоохранителям удалось обнаружить и изъять часть похищенного имущества, которое теперь будет возвращено законным владельцам.

На основании собранных доказательств отделом дознания завели уголовные дела. Два из них квалифицировали как кражу, а одно — как покушение на хищение. Санкции соответствующих статей УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Следствие продолжает работу по установлению всех деталей произошедшего.

