В Коми за сутки произошел всего один пожар
- 17:30 18 января
- Анастасия Амелькина
17 января в пожарно-спасательную службу Троицко-Печорского района поступил тревожный сигнал о возгорании в хозяйственной постройке, расположенной в самом посёлке. Об этом сообщили в МЧС региона.
Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные расчеты быстро локализовали и ликвидировали горение. Возгорание удалось потушить на площади 10 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В тушении были задействованы 6 сотрудников пожарной охраны и 2 единицы специализированной техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время ведется проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
Пожарные и спасатели напоминают жителям Коми о необходимости соблюдения правил безопасности, особенно в зимний период, когда риск возникновения возгораний возрастает из-за использования печного отопления и электрообогревательных приборов. Будьте внимательны и осторожны с огнем, чтобы избежать трагедий и сохранить своё имущество!
К предыдущим новостям: в Коми росгвардейцы за неделю изъяли 7 единиц охотничьего оружия из-за нарушений правил.