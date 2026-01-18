В Коми за сутки произошел всего один пожар

17 января в пожарно-спасательную службу Троицко-Печорского района поступил тревожный сигнал о возгорании в хозяйственной постройке, расположенной в самом посёлке. Об этом сообщили в МЧС региона.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные расчеты быстро локализовали и ликвидировали горение. Возгорание удалось потушить на площади 10 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В тушении были задействованы 6 сотрудников пожарной охраны и 2 единицы специализированной техники.