В Коми росгвардейцы за неделю изъяли 7 единиц охотничьего оружия из-за нарушений правил
- 16:30 18 января
- Анастасия Амелькина
За прошедшие семь дней сотрудники ведомства рассмотрели 736 заявлений, касающихся вопросов оборота оружия и частной охранной деятельности.
За неделю сотрудники Росгвардии в Республике Коми изъяли 7 единиц охотничьего оружия у местных жителей. Причиной стали нарушения, связанные с просрочкой разрешительных документов. Всего было выявлено 5 таких случаев. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Коми.
Представители Росгвардии напоминают владельцам оружия о необходимости своевременного продления разрешений. Чтобы избежать неприятностей, заявление и необходимые документы следует подавать не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения. Нарушение этого правила влечет за собой административную ответственность.
К предыдущим новостям: в Коми двойное ДТП закончилось для одного из водителей комой.